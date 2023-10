Kristjan Asllani è stato davvero vicino a lasciare l’Inter in estate: il retroscena del Corriere dello Sport ed il punto sull’albanese

Dopo un’esordio stagionale poco brillante in occasione della sfida in Champions League contro la Real Sociedad, Kristjan Asllani sta aumentando il proprio livello di prestazioni all’Inter, e con esso il minutaggio concesso da Inzaghi. Tuttavia, come sottolineato dal Corriere dello Sport, l’albanese in estate era stato vicino all’addio ai nerazzurri, i quali avevano sondato il terreno per Maxime Lopez.

Sul quotidiano si legge: «Non se n’è fatto nulla e, dopo una prima uscita da titolare contro la Real Sociedad nella quale, per usare un eufemismo, non ha brillato, l’albanese si sta riprendendo, trovando spazio con più regolarità rispetto all’anno scorso. L’Inter e Ausilio in particolare continuano ad avere grande fiducia in lui. Deve, probabilmente, sbloccarsi dal punto di vista caratteriale. In nazionale c’è meno pressione e, quindi, più libero mentalmente, Asllani potrà esprimere compiutamente il suo calcio. E’ esattamente ciò che si aspetta di vedere Ausilio».

