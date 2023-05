Faustino Asprilla, ex bomber colombiano, ha detto la sua sugli attaccanti nel calcio moderno soffermandosi su Romelu Lukaku

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Faustino Asprilla ha detto la sua su Romelu Lukaku, centravanti numero 90 dell’Inter.

SUGLI ATTACCANTI –: «Erling Haaland segna a valanga in Premier League? E allora Bisogna vedere contro chi li fai, i gol. Bisogna vedere come li fai. Bisogna vedere chi sono i tuoi compagni. Un conto è segnare se giochi nel Manchester City: ti danno dieci palloni a partita, prima o poi fa gol anche uno zoppo. Un altro conto è segnare in una squadra che, al massimo, ti regala una o due occasioni. Degli attaccanti di oggi non mi piace che usano poco la fantasia, forse perché ne hanno poca, e seguono troppo i suggerimenti degli allenatori. Vorrei che fossero più giocatori e meno scolaretti. E poi che gusto c’è a fare solo quello che ti dicono di fare? Io, se fossi in loro, quando l’allenatore ordina un movimento o un passaggio, prenderei in mano il pallone e gli direi: ‘Visto che sei così bravo, vieni tu a giocare’. Possibile che debba vedere allenatori che sembrano indemoniati lungo la linea laterale? Ma state tranquilli, godetevi la partita da seduti. Tanto, se vincete, il merito è dei giocatori che avete, mica vostro».

SU LUKAKU –: «Lukaku adesso ha cominciato a pedalare e quando ingrana la marcia è difficile fermarlo».

