Questa mattina si è svolta l’Assemblea degli azionisti della Juventus, a prendere la parola anche Andrea Agnelli

Questa mattina si è svolta l’Assemblea degli azionisti della Juventus, a prendere la parola anche Andrea Agnelli. Le sue dichiarazioni:

«Dimettermi non è stata una decisione facile. Mi sono impegnato al massimo per ottenere i risultati ottenuti, in campo e fuori. Sono stati risultati straordinari. È stata una decisione che ho assunto in modo convinto e in piena serenità. La società è chiamata a difendere la propria posizione. Io personalmente sono convinto di aver operato bene in questi anni e i rilievi nei nostri confronti non sono giustificati. Ciononostante la società dovrà continuare a tutelare gli interessi del club, e ho ritenuto opportuno fare un passo indietro. Juventus, quindi, viene prima di tutto e di tutti. Fino alla fine»

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24

L’articolo Assemblea degli azionisti, Agnelli: «Sono convinto di aver operato bene in questi anni» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG