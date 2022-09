Secondo quanto riporta Transfermarkt.it, quello contro la Dinamo Zagabria è il terzo assist in carriera in Champions per Theo Hernandez

In maglia rossonera, in questa competizione, è il secondo dopo quello dell’anno scorso ad Anfield contro il Liverpool. Il primo arrivò ai tempi del Real Madrid.

