Il giornalista Paolo Assogna ha commentato così il momento storico dell’Inter di Simone Inzaghi: le dichiarazioni a Sky

Le parole di Assogna a Sky Sport sull’Inter:

«Squadre superiori all’Inter in questo momento? Per me Manchester City e Real Madrid in questo momento sono migliori. Però parliamo di una squadra che ha tutto: fisicità, tecnica, empatia fra giocatori e un allenatore che mantiene sempre la calma e una società che lo ha sempre protetto sempre in qualsiasi momento».

