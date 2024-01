Il mercato dell’Inter potrebbe essere concluso: nessuna altra mossa dei nerazzurri prevista a gennaio?

Stando alle ultime di Sky Sport, con l’arrivo di Tajon Buchanan il mercato in entrata dell’Inter sarebbe terminato.

Questo filtra direttamente dal club nerazzurro: non sono attesi nuovi colpi per gennaio. Nessuna mossa dunque prevista in attacco.

