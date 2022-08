Il giornalista Paolo Assogna parla così a Sky Sport dell’infortunio di Lukaku e del suo nuovo inizio all’Inter.

Sono queste le parole del giornalista Paolo Assogna che parla a Sky Sport dell’infortunio di Lukaku e del suo ritorno all’Inter: “Questa fase della carriera di Lukaku ci dice una cosa: quando i calciatori stanno bene in un ambiente non devono cambiare squadra. Capisco avesse voglia di rivalsa nei confronti del Chelsea però diciamo non fece nulla per bloccare quella trattativa, quella voglia di tornare in Premier, al netto delle esigenze di bilancio nerazzurre.“

Romelu Lukaku

Conclude così il giornalista: “calciatori, quando stanno bene da una parte, non se ne devono andare perché l’empatia e la fiducia che hai, interrompere questo flusso positivo con l’ambiente sono elementi che vanno considerati perché spesso per andare a guadagnare qualcosina in più vengono sottovalutati.“

