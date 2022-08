Parla il famoso giornalista Mario Sconcerti nel suo articolo sul Corriere della Sera dove parla dell’Inter battuta dalla Lazio.

Sono queste le parole di Mario Sconcerti, giornalista famoso che ha scritto un approfondimento sul Corriere della Sera sull’Inter sconfitta dalla Lazio: “L’Inter ha giocato male all’Olimpico, è stata dominante per sette minuti, poi ha palleggiato. Non trovo scandalosa la scelta di Gagliardini su Milinkovic, Calhanoglu gli avrebbe dato troppo più campo. Inzaghi ha perso la partita sui cambi e su due colpi tecnici di Pedro e Luis Alberto che l’Inter non ha trovato. Ma sul pareggio, se entrano Gosens e Darmian, vuoi salvare la tua cattiva partita, non di più.“

IM_Sede_Inter

Condò invece a Radio Punto Nuovo ritorna sul sorteggio di Champions League: “L’Inter ha avuto il sorteggio più difficile, ma non ha senso tirarsi già fuori dalla lotta. È vero che nelle ultime due stagioni lo scudetto è andato a due squadre finite ultime nel proprio girone, ma le altre squadre hanno fatto giusto un paio di gare in più.“

