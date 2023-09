Il giornalista Paolo Assogna ha espresso il suo parere sulla grande prestazione di ieri dei nerazzurri.

Paolo Assogna a Sky Sport ha sottolineato cosa lo ha colpito di più dei nerazzurri. “La cosa che mi ha colpito dell’Inter è la qualità dei cambi: può mettere tantissima qualità in mezzo, gli esterni Inzaghi li cambia sempre”.

Marko Arnautovic

“Mi piace la qualità di Lautaro, in questi anni ha giocato con Dzeko ed è andato bene, ha fatto cose clamorose con Lukaku e ora ha un giocatore che è una sintesi dei due e si sta adattando molto bene come leader. Thuram deve solo tirare in porta: ha qualcosa di Dzeko nella regia e di Lukaku nella profondità, manca solo la cattiveria di fare gol. Non sarà un bomber, ma la punta sa farla“.

