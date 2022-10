Il tecnico dell’Aston Villa Steven Gerrard non molla nonostante la sua panchina sia fortemente in bilico

Intervistato da Sky Sports UK Steven Gerrard non molla la panchina dell’Aston Villa:

RISCHIO – “Voglio dimostrare a tutti che sono in grado di far migliorare la squadra e aggiustare la mia posizione. Sono qui per combattere, alla guida ogni minuto del giorno e della notte. Ho fiducia e convinzione totali in me stesso, posso capovolgere questa situazione”

