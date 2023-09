Clement Lenglet è un nuovo giocatore dell’Aston Villa: il difensore arriva in prestito dal Barcellona dopo la scorsa stagione al Tottenham

Nuovo colpo dell’Aston Villa, che chiude con il Barcellona per il prestito di Clement Lenglet. Di seguito il comunicato del Club.

«L’Aston Villa è lieta di annunciare la firma in prestito del nazionale francese Clément Lenglet. Il difensore centrale arriva al Villa dal Barcellona e torna in Premier League dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito al Tottenham Hotspur. Lenglet ha iniziato la sua carriera con il Nancy nella sua nativa Francia prima di passare un periodo al Siviglia. Lo spostamento è soggetto all’avvenuta richiesta del visto. Benvenuto, Clement!».

