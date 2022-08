Domani sera la sfida tra Atalanta e Milan al Gewiss Stadium per la seconda di campionato. Possibile cambio in porta per i neroazzurri

come riportato dai colleghi di TuttoAtalanta.com, il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, potrebbe cambiare portiere. L’indiziato numero uno per una maglia da titolare, al momento, è Marco Sportiello – con Musso, dunque, che andrebbe in panchina.

