L’Atalanta 2023-2024 è la migliore per media punti tra le mura amiche. I numeri nerazzurri a confronto dal 1989 fino ad ora

L’Atalanta tra tradizione e ambizione: quarto posto, in piena zona Champions League e con il vecchio comunale (oggi Gewiss Stadium) come fortino per raggiungere i propri obiettivi. Un dato molto particolare però è quello della media punti, perché la rosa 2023-2024 è la migliore per media punti conquistati tra le mura amiche. Ecco i numeri dal 1989 fino ad ora, raccolta in una TOP 10, analizzando la situazione in ottica tre punti.

2023-2024: 2,27

1992-1993: 2,06

2020-2021: 2,05

1989-1990/2019-2020: 2

2013-2014: 1,89

2018-2019: 1,84

1990-1991: 1,82

1996-1997: 1,76

2006-2007/2008-2009/2011-2012/2017-2018/2022-2023: 1,74

1988-1989: 1,71

