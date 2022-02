Atalanta-Cagliari: parla il tecnico nerazzurro Gasperini

Alla vigili di Atalanta-Cagliari, il tecnico della squadra bergamasca, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa: “La maggior parte delle assenze erano legate al Covid, adesso non ne abbiamo più, anche l’infermeria si è svuotata. Koopmeiners sta bene. Zapata spero di recuperarlo domani, se oggi confermerà le sensazioni positive ci sarà. In questo tipo di infortuni c’è sempre il timore della ricaduta, c’è sempre qualche preoccupazione. Ho visto però che anche lui ha una convinzione diversa, oggi decideremo con la rifinitura”.

Si parla anche di mercato e della cessione di Gosens: “Ci sono delle squadre che hanno delle disponibilità. Il Napoli, la Juventus, ma anche Inter, Milan e Roma acquisiscono dei giocatori a delle cifre che loro possono permettersi, noi magari noi. Ma non dobbiamo guardare gli avversari, dobbiamo fare la corsa su di noi per migliorarci. Il fatto di non avere avuto Gosens per gran parte di questa stagione è stata una grossa perdita, ma è stato straordinario, non posso che ringraziarlo. È stato un perno fondamentale, gli inizi non sono stati dei migliori, ma ha raggiunto dei traguardi incredibili. Siamo molto contenti dell’arrivo di Boga: è fermo da un po’ di tempo, ma ha dimostrato già quali sono le sue caratteristiche”.