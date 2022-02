Inter-Milan, le formazioni ufficiali

Inter e Milan: a voi due. Inzaghi contro Pioli, Dzeko contro Giroud e molto altro ancora. L’ultima chiamata scudetto per i rossoneri, tre punti che valgono un pezzo di scudetto per gli uomini di Inzaghi. Saranno 150 i paesi collegati in tutto il mondo per l’evento più importante del campionato. Milano torna protagonista e vuole lo scettro di Capitale del calcio europeo.

L’ultimo treno scudetto per Stefano Pioli e per un Milan orfano di Ibrahimovic, ai box dopo il problema accusato contro la Juventus. Inzaghi schiera l’undici migliore e si affida alla coppia d’attacco formata da Dzeko e Lautaro Martinez. Calcio d’inizio alle ore 18. Le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.