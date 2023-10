Le parole del centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon alla presentazione del libro Atalanta Folle Amore Nostro

Alla presentazione del quarto volume del libro “Atalanta Folle Amore Nostro”, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione del centrocampista Marten De Roon.

«Noi in campo non abbiamo visto il fallo di mano di Bastos: era rigore e secondo giallo. Provo tanto amore per l’Atalanta, abbiamo fatto una storia incredibile conquistando la Champions League: ricordo ancora la gara con il Sassuolo dove arrivammo terzi. Merito anche di Gasperini. Abbiamo costruito qualcosa di speciale. Obiettivi stagionali? La squadra è ottima e può fare ancora la differenza: possiamo giocare alla pari con tutto lavorando. Puntiamo in alto senza paura!»

