Alla presentazione del quarto volume del libro “Atalanta Folle Amore Nostro”, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione l’ex attaccante German Gustavo Denis.

«Sono rimasto a vivere a Bergamo. Voglio ringraziare l’Atalanta per avermi fatto sentire a casa in tutti questi anni. Io penso che la squadra in questa stagione sia strepitosa: il merito è sicuramente della società oltre che a Gasperini. Mi ricordo il campionato del -6 dove abbiamo fatto una stagione strepitosa: mi sento ancora oggi parte dell’Atalanta».

