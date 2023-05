Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini al lavoro verso la gara di San Siro contro l’Inter: le ultime in casa Dea a poche ore dal match di San Siro

L’Atalanta corre verso la gara di San Siro contro l’Inter, dove si giocherà le ultime chance di Champions League. Il report del club bergamasco:

«Penultimo allenamento questo pomeriggio per l’Atalanta, in campo al Centro Bortolotti di Zingonia per preparare la sfida di domani contro l’Inter nella 37ª giornata di Serie A. Nella giornata di domani, sabato 27 maggio, è in programma la rifinitura a porte chiuse che precederà la partenza in tarda mattinata direzione Milano».

L’articolo Atalanta, domani mattina la rifinitura verso l’Inter: Gasperini pronto a sciogliere i nodi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG