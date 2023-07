Per il difensore dell’Atalanta Demiral si è fatto vivo l’interesse del Fenerbahce: attualmente in pole position rispetto all’Inter

Demiral con l’Atalanta è arrivato al capolinea, e la società nerazzurra sta cercando l’acquirente ideale per piazzare il numero 28 nerazzurro. Alla porta ci sono due soluzioni, ma aria di casa e denaro potrebbero fare la differenza.

Nonostante l’Inter abbia mostrato un forte interesse convincendo anche il giocatore ad accettare la causa milanese, dall’altra il Fenerbahce ha quello che i bergamaschi vogliono (e che l’Inter stessa non ha): quei 20 milioni di euro che l’Atalanta richiede per il cartellino del difensore turco. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

