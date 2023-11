Zhang e Percassi, presidenti rispettivamente di Inter e Atalanta, saranno oggi avversari in campo per il match tra le due squadre

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul match nel match di oggi tra Atalanta ed Inter, cioè il confronto tra i due presidenti Zhang e Percassi.

DIFFERENZA- I Percassi hanno totalmente in mano la gestione sportiva dell’Atalanta, la cui maggioranza è stata ceduta nel febbraio di un anno fa a Stephen Pagliuca, co-proprietario del fondo Bain Capital. Zhang è all’opposto. A lungo ha cercato un socio di minoranza, si è affidato a un’operazione di rifinanziamento che ora lavora per rinnovare, proprio per mantenere il controllo del club, delegando al contrario totalmente la gestione sportiva all’a.d. Beppe Marotta e al d.s. Piero Ausilio.

MERCATO SIMILE

L’Atalanta ha chiuso l’ultima sessione di mercato con un saldo positivo di 59,5 milioni, l’Inter in sostanziale pareggio. Eppure i due colpi più cari del mercato italiani sono stati…nerazzurri: Frattesi per 33 milioni, El Bilal Touré per 31. Vuol dire saper vendere bene, vedi Onana e Hojlund. Certo, poi i numeri sono differenti. L’Inter ha chiuso l’ultimo bilancio a -85 milioni, l’Atalanta – aspettando i dati al 30 giugno scorso – si è abituata a chiusure in attivo. Percassi può sfoggiare uno stadio di proprietà che Zhang invece insegue e chissà per quanto ancora.

