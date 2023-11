Andrea Colpani, giocatore del Monza, piace molto a Marotta e all’Inter: possibile un assalto nella sessione di calciomercato estiva

Come rilancia anche Tuttosport, è plausibile un assalto estivo di calciomercato da parte dell’Inter per Andrea Colpani.

L’ad nerazzurro Marotta non ha affatto smentito l’interesse dei nerazzurri per il talento del Monza, e per Galliani sarà molto difficile resistere al richiamo di una big.

COLPANI E INTER– Un dirigente esperto come Adriano Galliani (ad dei biancorossi), che per ora ha negato trattative in essere che coinvolgano il centrocampista, sa benissimo che se il ragazzo continuerà così per tutta la stagione (in campionato 10 presenze e 5 gol) sarà difficile tenerlo in Brianza, se arriveranno a bussare le big.

L’articolo Calciomercato Inter, assalto estivo a Colpani? Lo scenario proviene da Inter News 24.

