Inter-Atalanta può essere una sfida cruciale in Serie A, nel frattempo sorride Gian Piero Gasperini che recupera un big per i nerazzurri

Inter-Atalanta non è solo l’incontro di Serie A che andrà in scena non alla prossima ma alla giornata di campionato successiva. Il match tra lombardi e bergamaschi è anche un crocevia fondamentale per il cammino delle due squadre attualmente più in forma del nostro campionato. Ed è proprio in previsione della gara di San Siro che sembrerebbero arrivare ottime notizie per Gian Piero Gasperini.

Il tecnico piemontese dovrebbe infatti aver recuperato Ademola Lookman giusto in tempo per affrontare la squadra di Simone Inzaghi. Il nigeriano è reduce da una distorsione alla caviglia sinistra e difficilmente verrà chiamato in causa contro il Milan (prossimo avversario della dea). Più probabile un turno di riposo per lui per ricaricare le pile verso l’Inter.

L'articolo Atalanta, esulta Gasperini: per l'Inter recupera questo big proviene da Inter News 24.

