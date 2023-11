La fortuna e l’arrembaggio finale aiutano l’Atalanta a conquistare un punto contro l’Udinese. Una gara giocata non all’altezza

“Sono un ragazzo fortunato” cantava Jovatty, e non può essere altrimenti visto quello che ha fatto l’Atalanta contro l’Udinese in trasferta: un 1-1 conquistato con tanta fortuna tirando fuori troppo poco rispetto ai suoi standard.

La regola è sempre la stessa: se da una parte non si può sempre vincere dall’altra bisogna analizzare “come” si va ad ottenere un pareggio, oppure quella sconfitta che ieri la Dea meritava di subire. Vanno sottolineati i meriti dell’avversario che ha avuto gioco, testa, gambe, fame e idee, approcciando la gara in maniera perfetta: elementi totalmente assenti in casa nerazzurra, dove non solo si è giocato male, ma neanche avere il cosiddetto coltello tra i denti, affidando le speranze solo nei singoli (Carnesecchi ed Ederson su tutti).

Nonostante Gasperini abbia compiuto lo stesso errore della gara di Lecce l’anno scorso per quanto riguarda la formazione, si tratta pur sempre di una gravità inferiore rispetto all’atteggiamento della squadra avuto anche nel secondo tempo, al di là dell’ingresso di Scamacca e Lookman. Certo, la fortuna è un piccolo elemento che contraddistingue le big: aspetto che l’Atalanta non ha mai avuto.

Perché far polemica quando essa arriva nel momento del bisogno? Semplice, perché contro le cosiddette medio-piccole hai bisogno di tutto tranne che affidarti solo ed esclusivamente ad essa: considerando anche le motivazioni che dovrebbero essere costanti, e non soltanto da tirare fuori contro le big o in Europa League. Sarebbe come prendendere un 6 risicato solo perché si è fatto bene l’esercizio finale con più punti, lasciando però in bianco il restante del compito. Punto d’oro? Solo per la classifica, ma è tutta una questione di carattere.

