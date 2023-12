Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo il pareggio contro lo Sporting Lisbona. I dettagli

Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo l’1-1 tra Atalanta e Sporting Lisbona che ha dato la qualificazione agli ottavi di finale ai nerazzurri.

QUALIFICAZIONE – «Indubbiamente il primo obiettivo era questo ed è molto importante averlo raggiunto. Non era affatto facile, abbiamo fatto tanti punti e oggi abbiamo sofferto contro la squadra più accreditata del girone. È una grande soddisfazione. Prima di tutto dovremo recuperare energie, forze e qualche acciaccato. Ora in campionato avremo il tempo per dedicarci con tutta la concentrazione del caso alle partite, non ci saranno nemmeno le nazionali di mezzo».

SCAMACCA – «Ha segnato un gol annullato per pochi centimetri, ha fatto un gol buono, uno lo ha sbagliato davanti alla porta… Mantiene sempre alto il pericolo per gli avversari, poi è chiaro che ha molti margini di miglioramento in tanti aspetti, speriamo non abbia intoppi perché ora avrà a disposizione un periodo nel quale potrà giocare e allenarsi con continuità per trovare proprio la continuità che tutti ci aspettiamo. Ha questa potenza di tiro… Ne ho visti tanti ed è rarissima, è una risorsa, una caratteristica fantastica. Se tira dai 16 metri in poi… Quando è dal limite o dentro l’area ha una percentuale realizzativa altissima, centra quasi sempre la porta e questo va sfruttato, così come la sua statura. La utilizza poco, ma è fondamentale».

