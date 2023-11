Il difensore dell’Inter Yann Aurel Bisseck ha vissuto come gran parte dei suoi una gara dai due volti ieri al Da Luz.

Seconda gara da titolare all’Inter per Yann Bisseck che ieri è sceso in campo a Lisbona contro il Benfica in Champions League. Il tedesco ha dimostrato ancora tutto il suo essere acerbo nel primo tempo avendo più di qualche responsabilità su almeno 2 dei 3 goal subiti; il braccetto però ha saputo reagire alla grande restando ben concentrato. Nel secondo tempo ha realizzato l’assist per il 3-1 di Arnautovic e poi un grandissimo recupero a campo aperto su Tengstedt.

Il parere

Yann Bisseck ha commentato il pazzesco 3-3 di ieri a Mediaset Infinity. “Non so spiegare cosa sia successo nel primo tempo. Non so perché a volte succedano queste cose, ma dobbiamo accettarle. Ora dobbiamo sistemare gli errori, ma abbiamo reagito bene e potevamo anche vincerla”.

Alexis Sanchez

Nell’intervallo

“Quando le cose vanno male e sei sotto 3-0 in uno stadio così, è facile dire ‘non è giornata, abbiamo perso’. Lo spogliatoio era un po’ rumoroso all’intervallo ma è così che dovrebbe essere. Abbiamo giocato un bel secondo tempo”.

L’obiettivo

“Vogliamo vincere ogni gara, con la Real Sociedad sarà come una finale, nel nostro stadio siamo forti”.

