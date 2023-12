Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha così parlato dopo la vittoria contro il Milan: le dichiarazioni

Gasperini è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Atalanta e Milan. Ecco che cosa ha detto.

CARATTERE – «Il carattere è sempre stato un punto di forza di questa squadra. Poi ci sono partite in cui si fa fatica, ci è capitato spesso di non avere la stessa forza e adrenalina, tre partite alla settimana sono tante. L’Europa ci dà tanto, ma ci toglie anche qualcosa in termini di infortuni e energie nervose. Questa sera è venuta fuori una partita straordinaria da parte di tutta la squadra»

LOOKMAN – «Lookman non ha mai lavorato così tanto? Non ha mai fatto niente allora (ride, ndr). Lookman non può giocare tutte le partite come stasera, se no sarebbe un mostro. Ha fatto tante partite buone, sta facendo un campionato straordinario, come il girone d’andata dell’anno scorso. Poi ha delle pause, ma è normale. Quello che deve imparare è di avere sempre lo stesso spirito, anche nelle giornate storte deve avere la stessa mentalità»

