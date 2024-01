Le parole di Gianpiero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo il pareggio ottenuto dai bergamaschi contro la Roma

Gianpiero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’Atalanta contro la Roma. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Ottimo punto per noi anche se Carnesecchi ha fatto ottime parate ma anche noi abbiamo molto da recriminare come la grande occasione di De Keteleare nel primo tempo. Roma molto brava, Lukaku e Dybala alzano il livello di una squadra già forte. Il gol annullato a Scamacca ci lascia molti dubbi. Non era facile in questo ambiente. Abbiamo fatto gli stessi falli, noi 6 ammoniti e loro uno solo».

SE ERA FALLO DI SCAMACCA SU ZALEWSKI – «Secondo me no, secondo voi? Secondo me cade prima. Non faccio paragoni con altri episodi, guardo questo e basta».

SOLIDITA’ DEL GRUPPO – «Il gruppo è solido, in questo momento giocano Holm e Ruggieri che sono giovani. Il portiere anche è giovane cos’ come quelli davanti dai quali dobbiamo aspettarci cose buone. La maturazione passa attraverso il gruppo solido e l’evoluzione di questi ragazzi sui quali crediamo molto».

SCALVINI – «Già lo metto tra i veterani ma ha solo 20 anni. Ha già quasi 100 partite sulle spalle. E’ un ragazzo 2003 che ogni tanto ha qualche calo nel finale ma questa sera ce la siamo cavata bene con Palomino e Hien altre volte ci è costato un po’. Giocatore di valore e prospettiva. Per me ormai entra nella cerchia di quelli certi e sicuri».

BILANCIO DEL GIRONE D’ANDATA – «Quest’anno è un campionato diverso, la classifica è più corta. E’ più equilibrato perché si sono alzate squadre di media classifica ma anche quelle in fondo. Abbiamo fatto 9 vittorie, questo è il terzo pareggio ma purtroppo abbiamo perso qualche partita di troppo che ci compromette la classifica. CI hanno tolto la possibilità di avere una classifica migliore. Abbiamo passato il turno in Coppa Italia e siamo già agli ottavi di Europa League. Nel girone di ritorno possiamo fare anche meglio nell’affrontare queste partite. Ho fiducia per il girone di ritorno».

GOL ANNULLATO A SCAMACCA – «Per me Aureliano non è da condannare perché ha arbitrato in una corrida questa sera. Era difficile per lui e la sua esperienza lo ha aiutato. In queste condizioni per gli arbitri è quasi impossibile arbitrare con serenità. Conta sempre l’intensità dell’appoggio della mano. Gli arbitri devono pesare questa cosa. Secondo il mio punto di vista il giocatore era in difficoltà con un uomo alle spalle ed è andato giù facilmente».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG