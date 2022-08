Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato dopo la vittoria in trasferta contro il Verona: le dichiarazioni

Gasperini ha parlato a Dazn dopo Verona-Atalanta.

PARTITA – «La prestazione non è stata così buona, potevamo chiuderla e non lo abbiamo fatto. Abbiamo margini importanti di crescita, siamo ancora da definire.. Sono arrivati tre giocatori nell’ultima settimana, dobbiamo ancora trovare la quadra migliore. Giovedì si chiuderà finalmente il mercato e proveremo a dare un’immagine positiva alla squadra».

MERCATO CHIUSO – «Fosse per me non sarebbe mai chiuso in entrata, in uscita si. Speriamo succedano delle cose, ma giocare con il mercato ancora aperto è fastidioso. Il prossimo anno vado in ritiro il 4 agosto, non andrò più in ritiro un mese prima».

MALINOVSKYI e ILICIC – «Non so su questo. So di cosa ha bisogno la squadra, ma non so se è fattibile. Difficile fare in quattro giorni quello che si vuole».

