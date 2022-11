Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Napoli: le dichiarazioni

Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn dopo Atalanta-Napoli.

SCONFITTA – «Sono certo che faremo un bel campionato. Ho visto una squadra in crescita, in molti casi siamo stati anche superiori al Napoli. Non avremmo meritato di perdere, c’è stata anche sfortuna. Usciamo soddisfatti della gara disputata».

MARIANI – «Credo nel finale abbia perso la barra della partita. Non ci sono stati episodi eclatanti. E’ stata una gara accesa ma allo stesso tempo corretta. Solo nel recupero è successo qualcosa, ma solo questo si può dire».

