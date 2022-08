Le parole di Gasperini dopo la vittoria dell’Atalanta con la Sampdoria: «I tifosi ci hanno seguito, mi sento forte di questa responsabilità»

Giampiero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Atalanta contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Iniziare il campionato su questo campo, alla prima giornata, ha un valore molto alto. La prima giornata è sempre un dubbio».

OVAZIONE DEI TIFOSI – «Abbiamo avuto un contatto molto bello a Bergamo. I tifosi ci hanno seguito, mi sento forte di questa responsabilità perché sono sempre molto affettuosi con me. Spero di avere la credibilità giusta per ripagare la loro fiducia».

GOL DEI DIFENSORI – «È la globalità del nostro gioco, che ci permette di portare al tiro anche i difensori. Devo dire che qualche anno fa eravamo più bravi sul gioco aereo, adesso è diventato un po’ più difficile, Ma forse per tutti».

CALCIOMERCATO – «Il mercato è aperto e non si può dire niente. Può succedere quello che meno ti aspetti. Abbiamo visto Freuler, che in due giorni è andato via. Credo che sia una grande opportunità per Koopmeiners e Scalvini. Sono scelte che l’Atalanta deve fare, pensando anche a rinnovarsi. Siamo una squadra e sappiamo stare in campo. Abbiamo bisogno di tutto e niente, dobbiamo solo fare delle scelte. Avete visto Lookman, i profili ci sono».

OKOLI – «È un ragazzo che può diventare di alto livello. Qualche errore ci sta, lo fa anche il calciatore più esperto. Ha fatto una partita di spessore, contro quella vecchia volpe di Caputo e contro De Luca. Ha i mezzi, deve migliorare».

MILAN – «Incontriamo i campioni d’Italia con merito. È una squadra che gioca bene, veloce. È un bellissimo appuntamento e arrivarci con una vittoria ci dà morale. Sarà una partita bella e difficile per entrambe le squadre».

