Atalanta-Hellas Verona lunedì alle 21 chiuderà la trentatreesima giornata del campionato di Serie A.

L’Atalanta deve metabolizzare la cocente eliminazione dall’Europa League per mano del Lipsia mentre l’Hellas Verona è già salvo e non ha nulla da chiedere al campionato, anche se naturalmente l’impegno non mancherà. Ecco le probabili formazioni.

Antonin Barak

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Cittadini, Zappacosta, Pasalic, Pessina, Mikaila, Miranchuk, Zapata. Indisponibili: Ilicic, Maehle, Toloi. Squalificati:-.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione: M. Chiesa, Depaoli, Frabotta, Sutalo, Cancellieri, Praszelik, Retsos, Hongla, Ilic, Bessa, Lasagna. Indisponibili:A. Berardi, Dawidowicz, Pandur. Squalificati:-.

