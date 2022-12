Il bilancio dell’Atalanta in questo 2022: dalla caduta libera alla rinascita con i giovani che fa ben sperare anche in ottica futura

Come giudicare il 2022 dell’Atalanta L’anno che sta per concludersi non si può dire che non sia stato privo di emozioni sia negative che positive, all’insegna dell’inizio di un nuovo ciclo assai ambizioso.

Andiamo per gradi partendo dalla prima parte dell’anno con un’Atalanta praticamente in caduta libera: dal terzo posto conquistato nel girone d’andata con 38 punti ad un calo vertiginoso contraddistinto da torti arbitrali, infortuni e tantissimi errori dei nerazzurri. La cavalcata in Europa League è bella da ricordare, ma con qualche amaro in bocca per ciò che si poteva dare: rimarcando la necessità di rinnovare la rosa.

L’Atalanta cambia in questa stagione la sua veste riadattandosi ad un gioco esteticamente meno bello, ma comunque decisivo. I giovani guidati da Gasperini vanno addirittura al primo posto vantando una difesa molto più solida, nonostante le ultime giornate siano state condizionate da alcune decisioni sbagliate del mister.

Complessivamente un 6 gli orobici riescono a portarlo a casa senza problemi (5 per il campionato scorso, 7 su quello attuale), nella speranza che il 2023 possa garantire all’Atalanta un futuro da Dea.

