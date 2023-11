Possibile novità per quanto concerne la fascia destra dell’Inter in vista della gara di stasera contro l’Atalanta

Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, Atalanta Inter potrebbe regalare delle sorprese in termini di formazioni: soprattutto per quanto concerne la fascia destra nonostante le premesse dessero già per scontata la presenza di Dumfries.

Ad insidiare l’esterno olandese c’è Matteo Darmian che potrebbe addirittura prendergli il posto da titolare in vista di stasera. Staremo a vedere come si evolverà la situazione a Bergamo.

