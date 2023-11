In vista di Atalanta Inter i tifosi nerazzurri milanesi sono pronti ad invadere il Gewiss Stadium: ennesimo tutto esaurito

Sarà una vera e propria bolgia nerazzurra interista quella che si avrà in quel di Bergamo. L’Inter senza il suo popolo non può compiere grandi imprese, e stasera i sostenitori milanesi non saranno sicuramente da meno.

Attualmente risulta che contro l’Atalanta il settore ospiti de Gewiss Stadium sia completamente esaurito, e di conseguenza saranno presenti almeno 700 tifosi nerazzurri stasera a Bergamo.

L’articolo Atalanta Inter, a Bergamo settore ospiti esaurito per stasera proviene da Inter News 24.

