Atalanta-Inter, la moviola: entrambe le nerazzurre recriminano, ma chi ha ragione davvero?

Le decisioni arbitrali di Atalanta-Inter continuano a far discutere: tra contatti sospetti e rigori mancati.

In un collegamento con DAZN, l’ex arbitro Luca Marelli ha condiviso il suo parere su alcuni dei momenti più discussi della partita tra Atalanta e Inter. Ha iniziato commentando il gol annullato a Lautaro Martínez, sottolineando come l’arbitro Massa avesse giudicato un’infrazione dell’attaccante argentino su Djimsiti. Sebbene il contatto tra i due fosse leggero, il fatto che Lautaro perdesse il pallone e Djimsiti lo seguisse costantemente ha influito sulla decisione. L’arbitro ha deciso di lasciare proseguire l’azione per permettere al Var di verificare eventuali errori. Alla fine, non è stata modificata la valutazione originale di campo. L’allenatore della Dea Gian Piero Gasperini, invece, si è lamentato veementemente di un altro episodio.

Analisi del contatto tra Acerbi e Samardzic

Luca Marelli ha poi commentato il contatto tra Acerbi e Samardzic, definendo l’intervento di Acerbi come rischioso. Tuttavia, analizzando le immagini, si è notato che, nonostante il rischio, Acerbi aveva effettivamente toccato il pallone prima di un contatto che è stato considerato un normale duello di gioco. La decisione di non assegnare il rigore è stata ritenuta corretta, in quanto l’azione non presentava gli estremi per un intervento da parte dell’arbitro. Il parere di Marelli ha chiarito come, a livello di regolamento, non fosse giusto considerare il contatto come punibile.

Il caso di Ederson e la decisione sul rosso a Bastoni

Un altro episodio molto discusso è stato il doppio giallo a Ederson. Marelli ha spiegato come la decisione fosse inevitabile, in quanto il primo giallo è stato per una protesta plateale su un presunto fallo di Thuram, che in realtà non esisteva. L’ammonizione successiva, dovuta ad un applauso provocatorio, non ha lasciato spazio a interpretazioni diverse. Secondo il regolamento, dal momento che si tratta di una situazione che accade da anni, il comportamento di Ederson è da considerarsi come un normale cartellino giallo. Infine, Marelli ha parlato anche dell’espulsione di Bastoni, chiarendo che la somma delle infrazioni commesse portava inevitabilmente alla seconda ammonizione. Questo significa che, purtroppo per l’Inter, Bastoni non sarà disponibile per la partita contro l’Udinese.

