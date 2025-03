L’ultima decisione della nazionale polacca su Zalewski scuote l’Inter

I nerazzurri hanno l’umore alle stelle dopo la vittoria di ieri anche se c’è da tenere conto dell’emergenza sugli esterni che sembra lontana dall’essere risolta.

La trasferta di Bergamo ha regalato all’Inter tre punti fondamentali in ottica corsa Scudetto, ma ha lasciato in eredità nuovi problemi per Simone Inzaghi. La squadra, già alle prese con diversi acciacchi, ha visto un altro giocatore fermarsi per un problema fisico. Gli esterni, fondamentali nel sistema di gioco nerazzurro, stanno diventando una delle principali preoccupazioni. Con Darmian e Dimarco ancora indisponibili, la situazione si complica ulteriormente. Il calendario fitto e la pausa per le nazionali potrebbero aiutare il recupero di alcuni giocatori, ma resta il dubbio su chi sarà pronto alla ripresa del campionato.

Gli aggiornamenti provenienti dalla Polonia

Mentre i giocatori interisti si preparano a partire per i rispettivi impegni internazionali, arriva una notizia dalla Polonia che modifica i piani per uno degli uomini di Inzaghi. Michał Probierz, commissario tecnico della nazionale polacca, ha deciso di escludere Nicola Zalewski dalla lista dei convocati per le prossime sfide contro Lituania e Malta. In realtà già la sua convocazione aveva fatto discutere visto che l’ex Roma è out da diverse settimane. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla federazione polacca e riguarda anche un altro giocatore della Serie A, Walukiewicz del Torino. I due verranno sostituiti da Skrzypczak e Marczuk, con quest’ultimo inizialmente destinato all’Under 21.

Zalewski resta ad Appiano: cosa significa?

Il laterale dell’Inter, fermo da settimane per un problema al soleo della gamba destra, non è ancora pronto per giocare. La scelta della Polonia di escluderlo dalle convocazioni indica che il recupero non è stato completato, ma al tempo stesso consente a Simone Inzaghi di lavorare con lui durante la sosta e quindi in realtà si tratta di una buona notizia per l’Inter. L’obiettivo, come riporta FcInterNews, è averlo a disposizione per la sfida contro l’Udinese del 30 marzo, quando il campionato riprenderà.

