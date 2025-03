Allarme Dumfries: semplice fastidio o brutto infortunio? Ecco cosa filtra dall’Inter

Dumfries costretto a lasciare il campo per un problema alla coscia, ma quanto è grave? L’Inter spera ma sarà la nazionale olandese a decidere.

La serata che ha visto l’Inter conquistare una vittoria decisamente importante sul campo dell’Atalanta ha portato con sé una notizia poco incoraggiante per Simone Inzaghi. Ancora una volta, un esterno si è fermato per un problema fisico, confermando un trend che sta creando più di una difficoltà alla squadra nerazzurra. Dopo gli stop di Darmian, Dimarco e Zalewski nelle scorse settimane, un altro giocatore chiave ha dovuto alzare bandiera bianca nel bel mezzo della partita. Una situazione che complica i piani dell’allenatore, costretto a gestire con attenzione la rotazione degli uomini a disposizione. Anche la gara di ieri farà parlare di sé per un episodio arbitrale controverso.

Le parole di Inzaghi sulla situazione

Al 65’, Denzel Dumfries ha sentito un fastidio alla coscia e ha cercato di restare in campo proprio perché consapevole dell’emergenza sulle fasce, ma pochi minuti dopo è stato sostituito. L’olandese ha lasciato il terreno di gioco con un’espressione tesa, facendo temere un nuovo lungo stop per l’Inter. Inzaghi, nel post-partita, ha voluto tranquillizzare tutti spiegando che il giocatore non sembrava particolarmente preoccupato per le proprie condizioni. Ha raccontato un aneddoto curioso: Dumfries voleva restare in campo, senza accorgersi che la sostituzione era già avvenuta.

Cosa succede adesso per Dumfries?

Questo lascia pensare a un problema non grave, ma sarà la nazionale olandese a stabilire l’entità dell’infortunio nei prossimi giorni. Nonostante l’uscita anticipata, come riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore partirà per raggiungere la selezione olandese, dove verrà sottoposto a controlli più approfonditi. Al momento, lo staff medico dell’Inter non sembra temere un lungo stop, ma ogni valutazione definitiva spetta ai dottori della sua nazionale. Un’eventuale assenza prolungata creerebbe un problema non da poco per Inzaghi.

