L’Inter vince, ma un episodio fa infuriare tutti: anche oggi scoppiano le polemiche

Una vittoria pesante per l’Inter, ma un episodio controverso ha acceso le polemiche: una decisione arbitrale ha davvero cambiato il destino del match?

L’Inter e l’Atalanta si sono affrontate in una gara intensa, con ritmi alti e continui ribaltamenti di fronte. I nerazzurri milanesi hanno impostato il gioco su possesso palla e verticalizzazioni rapide, mentre la Dea ha puntato sulla pressione alta e sulle ripartenze fulminee. Fin dalle prime battute, il match ha visto entrambe le squadre creare occasioni da rete, con Sommer attento sul tentativo pericoloso di Pasalic. Dall’altra parte, Thuram colpiva il palo sprecando una grande occasione da gol. A fine primo tempo, la partita è rimasta bloccata, con grande equilibrio in campo e un livello agonistico molto elevato. Poco dopo l’ora di gioco arriva un problema per la squadra di Inzaghi che andrà valutato nei prossimi giorni.

Il momento che cambia tutto

Nella ripresa, l’Inter passa in vantaggio al 54′ da palla inattiva grazie all’incornata di Carlos Augusto e poi cerca di amministrare il prezioso vantaggio senza mai però abbassare il ritmo. All’81’ Ederson riceve due gialli in pochi secondi: il secondo per un plateale applauso ironico diretto verso l’arbitro che non può fare altro che espellerlo lasciando l’Atalanta in dieci uomini. Una decisione che ha sollevato polemiche, con Gasperini furioso in panchina.

La recriminazione dell’allenatore

Nel post-gara Gian Piero Gasperini a DAZN ha spiegato di non essere per nulla d’accordo con la decisione: “L’arbitro ha esagerato, ci son stati altri episodi da giallo e per Ederson si poteva non arrivare all’espulsione. È un giocatore corretto: è vero che ha sbagliato sul secondo giallo con l’applauso, ma qua l’arbitro ha rovinato una prestazione. Ci sono parole molto peggiori di un applausino sulle quali si sorvola e si fa finta di niente. È stato tolto un giocatore che non doveva essere espulso, poi la partita è scaduta ed è un peccato perché era bella. Rovinarla per un episodio del genere è brutto e penalizzante per il pubblico, per le squadre e per le partite di calcio“.

