SOMMER 6,5: incolpevole sul goal subìto, mette una pezza sul destro di Lookman e sul tiro di Scamacca.

PAVARD 6: compie una bella apertura in avvio e per via del pressing forsennato dei bergamaschi perde un brutto pallone che per sua fortuna non porta a gravi conseguenze. La sua gara dura solo mezz’ora dopo un brutto contatto con Lookman, il francese è costretto a uscire per un infortunio al ginocchio che si spera non sia brutto. (Dal 32’ DARMIAN 7: si fionda sulla verticalizzazione di Calhanoglu e si guadagna il rigore dello 0-1, annulla Lookman costringendo Gasperini prima a spostarlo sull’altra fascia e poi a sostituirlo).

DE VRIJ 6,5: autore di un bell’anticipo nei primi 45 minuti che lancia un’azione offensiva dei suoi, limita molto bene Scamacca, non ha colpa sul goal dell’italiano.

ACERBI 6,5: non è stata una gara facile per lui ma l’esperienza lo ha aiutato tantissimo specie nel primo tempo. Raramente va in affanno contro avversari molto più veloci di lui.

DUMFRIES 6: gara piuttosto ordinaria in entrambe le fasi, potrebbe chiudere la gara segnando la terza rete ma arriva stanco alla conclusione.

BARELLA 6: corre, lotta e prende tante botte, diverse alla testa, lui cerca di non farsi destabilizzare. Non la sua miglior partita ma non compie grossi errori, poteva solo sfruttare meglio una ripartenza nel finale.

CALHANOGLU 7: propizia il fallo da rigore di Musso su Darmian con una verticalizzazione favolosa proprio per l’italiano e poi trasforma il penalty. Poco dopo prova anche a bissare dalla distanza ma questa volta il portiere argentino risponde presente. (Dall’86’ ASLLANI s. v.).

MKHITARYAN 6,5: il pressing alto degli avversari non lo scompone più di tanto, lui propone il suo calcio sempre e comunque. A fine primo tempo supera un paio di avversari in dribbling ma non riesce a concludere, fornisce l’assist al goal di Lautaro. (Dal 70’ FRATTESI 5,5: ingresso non indimenticabile, sembra più offensivo degli altri centrocampisti in rosa e quindi non è l’ideale in condizione di vantaggio).

DIMARCO 5: sfiora una gran goal dei suoi ma rimette in partita l’Atalanta perdendo palla davanti alla difesa anche se ha l’attenuante del possibile fallo subìto. Avrebbe comunque potuto spazzare prima di farsi pressare da Lookman. (Dal 70’ CARLOS AUGUSTO s. v.).

LAUTARO MARTINEZ 6,5: la vede pochissimo nel primo tempo, sbaglia una verticalizzazione non difficile per Dumfries in contropiede. Il campione però è sempre sul pezzo e nella ripresa prima segna in fuorigioco e poi fa il vero 0-2 con uno splendido destro a giro. (Dall’86’ ALEXIS SANCHEZ 6,5: vivacissimo, fa espellere Toloi).

THURAM 6: prova dai due volti. Crea scompiglio nella difesa avversaria col suo svariare a destra e a sinistra, va vicino alla rete con un’incursione centrale che viene fermata in extremis da Zappacosta. Perde un brutto pallone ma Sommer lo “salva”, nel finale è protagonista di un bel recupero difensivo a metà campo.

INZAGHI 7: vittoria importantissima, prepara bene la gara e gestisce il risultato ancora meglio. Perfetto il timing dell’ingresso di Sanchez, da rivedere l’impatto di Frattesi.

