Il Corriere della sera analizza il successo dell’Inter contro l’Atalanta, ma con qualche commento che fa storcere il naso

Il Corriere della sera ha analizzato la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta, ma non mancano dubbi sul commento del giornale. Ad esempio, si parla di duello vinto da Scamacca su Thuram per il gol (viziato però da un fallo evidente su Dimarco) e per i tocchi in area, snobbando il lavoro del francese che fiancato la difesa di Gasperini.

«Quando Hateboer ha incornato fuori, Gasp ha capito che gli dei non tifavano per la Dea. Spingono Inzaghi verso lo scudetto», si legge sempre sul quotidiano.

L’articolo Atalanta-Inter, Scamacca batte Thuram? La strana analisi della gara vinta dai nerazzurri proviene da Inter News 24.

