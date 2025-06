Il contratto vantaggioso fa riflettere il Milan: la società rossonera ha sondato il sostituto per il post-Theo Hernandez

L’inizio della rivoluzione in casa Milan è cominciata. Con il mercato alle porte la società rossonera ha già iniziato i bilanci sul futuro: dopo mesi di ricerca il club sta finalmente creando una nuova solidità sul fronte dirigenziale con il subentro del neo direttore sportivo Igli Tare, e con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Diavolo.

Con l’obiettivo di tornare nuovamente più competitivo che mai, dopo una stagione estremamente deludente terminata anche con la mancata qualificazione alle competizioni europee, il Milan è chiamato anche rifondare parte della rosa rossonera. L’uscita ormai concreta di alcuni big obbliga la società a fare delle valutazioni sulle possibili entrate e sostituzioni.

Uno dei nomi che ormai sono ufficialmente in partenza è quello del terzino della Nazionale francese Theo Hernandez, che assieme al compagno di squadra e di nazionale, Mike Maignan, rappresenta la prima uscita tra i big. Dopo sei anni di permanenza tra le fila rossonere, il terzino 27enne non rinnoverà il contratto, in scadenza nel 2026, e partirà per una nuova destinazione già in estate.

Lo stesso Milan considera l’avventura di Theo terminata, e sarebbe intenzionato a cederlo. Uno dei club che hanno destato maggior interesse per il terzino è l’Al-Hilal, mettendo sul piatto una proposta di 30 milioni di euro per il suo cartellino, accettata dal club, ma non dallo stesso giocatore. Nonostante Simone Inzaghi, nuovo tecnico del club saudita, abbia cercato di convincerlo, la volontà di Hernandez resta quella di rimanere in Europa, nello specifico tornare a giocare all’Atletico Madrid.

In caso di addio di Theo Hernandez, il Milan punta Oleksandr Zincenko dell’Arsenal

Con l’eventuale addio di Theo Hernandez, il Milan si troverebbe nella necessità di trovare un sostituto all’altezza sulla fascia sinistra, anche per rinforzare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri. Tra i profili seguiti dalla dirigenza rossonera spicca quello di Oleksandr Zincenko, terzino ucraino attualmente in forza all’Arsenal e, come Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto nel 2026.

Classe 1996 e cresciuto calcisticamente sotto la guida di Pep Guardiola al Manchester City, Zinčenko potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a Theo Hernandez. La sua duttilità, infatti, gli permette di giocare non solo come terzino sinistro, ma anche in posizioni più centrali del campo. Un jolly prezioso che si integrerebbe bene nella rosa di Allegri.

Se l’Arsenal non dovesse rinnovargli il contratto, Zinčenko potrebbe lasciare Londra, aprendo così uno spiraglio concreto per il Milan. Proprio come nel caso di Vlahovic, anche lui in scadenza nel 2026 con la Juventus, per il Milan si tratterebbe di un’operazione potenzialmente vantaggiosa sotto il profilo economico, considerando la durata residua del contratto e la possibilità di trattare a condizioni favorevoli.