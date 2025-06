Spunta il nome di José Mourinho per il post-Spalletti: il tecnico potrebbe essere l’erede per la panchina della Nazionale italiana

Sono ore concitate in casa della Nazionale Italiana: l’esonero di Luciano Spalletti e il rifiuto di Claudio Ranieri e Stefano Pioli pongono la Federcalcio a fare valutazioni nell’immediato per fornire il profilo più adeguato a ereditare la panchina azzurra. Il prossimo impegno dell’Italia si avvicina e a meno di tre mesi dalla sfida contro l’Estonia, in programma il prossimo 5 settembre, la dirigenza della Nazionale italiana è chiamata prontamente a dare il nome definitivo del sostituto di Spalletti.

Il rifiuto di Claudio Ranieri, individuato come l’alternativa migliore, è stato come un fulmine a ciel sereno: l’ex allenatore della Roma ha deciso di avere un ruolo centrale all’interno della dirigenza giallorossa a partire già dal prossimo anno, il che lo rende impossibilitato ad accogliere la richiesta di Gravina.

Presa coscienza del “no” di Ranieri, il presidente federale ha poi puntato l’ex Milan Stefan Pioli, intenzionato invece a tornare sulla panchina della Fiorentina e quindi anch’esso costretto a declinare l’offerta di Gravina.

In uno scenario tutt’altro che rassicurante, affidare la panchina di una Nazionale che vanta quattro Mondiali e due Europei richiederà una scelta attenta e ponderata, da bilanciare però con l’urgenza dei tempi stretti imposti alla stessa Federazione.

Mourinho ct della Nazionale italiana, l’ex tecnico nerazzurro tra i possibili sostituti di Spalletti

Tra i profili individuati spunta anche quello di José Mourinho, ex tecnico di Inter e Roma. Lo Special One, in scadenza il prossimo anno con il Fenerbahce, non sarebbe da escludere nella lista dei possibili candidati per il post-Spalletti. Con la sua grande esperienza in campo nazionale e internazionale potrebbe essere un ritorno al passato: al 1966, anno dell’ultimo allenatore straniero come commissario tecnico azzurro.

Sono ore di profonda riflessione per la Federazione Italiana, e l’ipotesi Mourinho potrebbe rappresentare una scelta di forte impatto: affidare la guida della Nazionale a un uomo carismatico, capace di riaccendere il sogno azzurro in vista del Mondiale.

Affidare a lui le redini dell’Italia significherebbe puntare su un allenatore abituato alla pressione e alle sfide ad alto livello, con l’obiettivo di ricostruire un’identità vincente. Ad oggi la suggestione di Mou sembrerebbe rimanere tale, ma l’ipotesi del suo profilo continua ad apparire come una possibile risposta a quella scelta netta e coraggiosa che la Federazione, prima o poi, sarà chiamata a compiere.