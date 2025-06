Cristian Chivu è appena diventato l’allenatore dell’Inter, e punta già a fare il bene massimo della squadra nerazzurra cambiando qualcosa.

Cristian Chivu è appena arrivato all’Inter, e avrà molto lavoro da fare già in vista delle prossime settimane. Ricordiamo, infatti, che i nerazzurri sono fra le squadre che partecipano al Mondiale per Club, quindi appena terminato il tempo di ricaricare le energie, arriverà quello di scendere in campo nuovamente dopo la finale di Champions League.

In vista della sessione di mercato estiva, però, ci sarà molto lavoro da fare in casa Inter per donare a Chivu la migliore rosa possibile e immaginabile. Specialmente dopo la pesante sconfitta contro il Psg, di intoccabili non si può proiprio parlare.

Proprio per questa ragione, oltre alle forze fresche che potrebbero giungere ad Appiano Gentile, almeno in due potrebbero essere già tagliati fuori dal progetto Inter dell’allenatore rumeno: scopriamo di chi stiamo parlando precisamente.

Inter, quanti cambiamenti: chi può lasciare Milano

L’Inter vuole rinforzarsi e ringiovanire la rosa, soprattutto nel reparto difensivo. Per fare spazio ai possibili futuri giocatori nerazzurri, però, sarà necessaria l’uscita di altri giocatori dal reparto arretrato. Calciatori che sotto la guida di Simone Inzaghi hanno trovato non poco spazio in campo e che, con l’avvento di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, potrebbero essere rivalutati completamente in tutt’altro modo. Secondo la Gazzetta dello Sport, i possibili addii in difesa sono Yann Aurel Bisseck e Francesco Acerbi.

Sul primo c’è il West Ham, e in ogni caso l’Inter spera in un’offerta importante per incassare il più possiible dalla sua cessione (è arrivato per meno di 10 milioni di euro, quindi in caso sarebbe un’importante plusvalenza). Acerbi, invece, avendo 37 anni potrebbe essere lasciato libero di andarsene dal club dopo il Mondiale per Club. Stiamo parlando di due calciatori che sono stati molto importanti davvero per l’Inter di Simone Inzaghi, e ancora non è detta l’ultima parola, tuttavia è lecito aspettarsi qualche importante cambiamento in vista del futuro prossimo.

Dopotutto, i nerazzurri hanno la necessità di donare forze nuove e fresche a Chivu, soprattutto dopo il finale di stagione durissimo da accettare per la squadra finalista di Champions League. Serviranno nuovi stimoli e il massimo dell’entusiasmo possibile e immaginabile per rialzare una squadra che ha subito molte delusioni in una sola stagione. Chivu, il suo staff e la dirigenza hanno tutte le possibilità del mondo per riacciuffare un gruppo amareggiato, ma per farlo c’è bisogno di muoversi anche sul mercato, e bene.