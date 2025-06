Il Milan dovrà cambiare per presentarsi al meglio alla prossima stagione: anche se di situazioni da sistemare ce ne sono parecchie.

Il Milan sta lavorando per tornare al vertice della Serie A e delle competizioni europee. Dopo lo scudetto conquistato con Stefano Pioli sulla panchina dei rossoneri con una squadra giovanissima, sembrava soltanto l’inizio di una rinascita eccellente per lo storico club di Milano, che invece ha fatto fatica sempre di più da quell’esatto momento.

Il culmine, dal punto di vista negativo, lo ha raggiunto attraverso la pessima stagione 2024/25, terminata all’8° posto in classifica e con una eliminazione ai playoff di Champions League, con Paulo Fonseca prima e Sergio Conceicao dopo che non sono riusciti a dare un’identità chiara alla squadra e soprattutto stimoli nuovi ai giocatori.

Adesso toccherà a Massimiliano Allegri cercare di cambiare le cose, e per farlo avrà bisogno della migliore rosa possibile e immaginabile. Anche se le situazioni da sistemare non sono poche, e una se n’è aggiunta recentemente.

Milan, torna anche lui a Milanello: i dettagli

A quanto pare, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Marsiglia ha deciso di non riscattare Ismael bennacer. E così, il centrocampista rossonero farà ritorno a Milanello. Ex calciatore dell’Empoli e campione d’Italia nel 2021/22 con il Milan, potrebbe addirittura rimanere al Milan. Il direttore sportivo Igli Tare e Massimiliano Allegri parleranno delle possibili opzioni per il centrocampista algerino e valuteranno insieme la sua posizione nel progetto del nuovo Milan.

Il Marsiglia spingerebbe per un nuovo prestito, ma a questo punto si può pensare che i rossoneri puntino più che altro sulla cessione a titolo definitivo invece che su un altro arrivederci di una stagione e basta, se proprio vogliamo parlare di cessione del giocatore. Ma, come detto, non è detto che il calciatore non rimanga a Milano per almeno un’altra stagione. Grazie alle sue qualità palla al piede e in fase di non possesso, infatti, può risultare ancora una pedina importante.

Specialmente sotto la guida di un allenatore esperto come Allegri, che è stato capace di far rendere i propri giocatori al meglio delle loro potenzialità in più e più occasioni nel corso della sua carriera da tecnico. Ci proverà anche in questa nuova avventura al Milan, che non è ancora iniziata ma che promette di poter essere soddisfacente come e più di quella di oltre 10 anni fa che vide proprio Allegri protagonista indiscusso del penultimo scudetto milanista.