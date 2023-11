Le parole del giornalista Zazzaroni su quella che sarà la partita di stasera tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atalanta a Bergamo

A Radio Deejay, il giornalista Zazzaroni ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla partita dell’Inter di stasera.

«Secondo me stasera tra Inter e Atalanta sarà una partita difficile per gli uomini di Simone Inzaghi: l’Inter non vincerà stasera.»

