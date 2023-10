Come riporta La Gazzetta dello Sport sono essenzialmente tre i ballottaggi che resistono nella testa di Allegri ormai a poche ore dal calcio d’inizio di Atalanta-Juve.

Il primo riguarda la difesa, dove Gatti è in vantaggio su Rugani per una maglia titolare. A centrocampo Fagioli dovrebbe essere preferito a Miretti dopo la buona prova col Lecce. Mentre a sinistra Cambiaso è in vantaggio su Kostic.

