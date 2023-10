Repubblica questa mattina si sofferma sull’infortunio al polpaccio che impedirà ad Arek Milik di prendere parte ad Atalanta-Juve.

I muscoli del polacco sono vulnerabili da anni ed è proprio questa sua fragilità ad aver tarpato le ali a una carriera che avrebbe potuto essere molto più luminosa: dopo il doppio infortunio al ginocchio patito tra il 2016 e il 2017, quando giocava nel Napoli, ha saltato ben 61 partite per noie muscolari non di particolare gravità ma ricorrenti. Se scoppiasse di salute, d’altronde, la Juventus non avrebbe potuto acquistarlo dal Marsiglia a quel prezzo di saldo.

