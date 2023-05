Atalanta Juve, il doppio ex dice la sua sul big match di domenica: «Ecco perchè i nerazzurri sono favoriti»

Atalanta Juve con gli occhi del doppio ex. Zenoni in esclusiva per Juventusnews24 ha detto la sua sul big match in programma domenica al Gewiss Stadium.

ATALANTA JUVE – «Sicuramente diciamo che la Juve ha avuto alti e bassi nell’ultimo mese, quindi ora la gara con l’Atalanta diventa fondamentale per il percorso del campionato, visto anche l’obiettivo Champions comune. La squadra di Allegri non sta benissimo, nel senso che ha avuto un periodo in cui fino a un paio di mesi fa era brillante anche fisicamente, ora meno. L’Atalanta invece si sta riprendendo, tornando quella vecchia che conosciamo. La vedo leggermente favorita, ma la Juve rimane la Juve ed è una squadra da prendere con le pinze avendo dei giocatori che te la risolvono con poco come Di Maria, Vlahovic e Chiesa».

