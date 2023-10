Marino Magrin ha così parlato in vista del match di oggi tra Atalanta e Juve.

LE PAROLE – «Dalla parte Juve, per me, ci sono tre giocatori importanti a cui stare sempre attenti. L’anno scorso l’Atalanta ha perso col gol di Vlahovic che però non ci sarà, quindi è uno in meno. In ogni caso sono contento sia rimasto alla Juve. Però ti faccio i nomi di Locatelli, un giocatore che a me piace, e il solito Chiesa. L’Atalanta ha un’altra filosofia di gioco che può far male chiunque. Da Lookman a De Ketelaere… Per loro bisogna avere un occhio di riguardo».

