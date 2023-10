Umberto Calcagno, a Radio Sportiva, risponde dopo le polemiche di Maurizio Sarri. La replica alle parole dell’ex Juve sul calendario troppo pieno.

LE PAROLE – «Parto dicendo che sono d’accordo con le parole di Sarri, ma partiamo dal presupposto che non abbia notato tutto ciò che abbiamo fatto in questi anni. Il giorno della finale di Coppa Italia un convegno scientifico dove abbiamo messo in risalto alcune delle cose che ha detto. Con FifPRO, Sindacato Mondiale, da anni combattiamo questa battaglia con UEFA e FIFA, perché il problema non può essere risolto solo all’interno. Riguarda i top player, le gare internazionali e i calciatori che vanno con le Nazionali, è qualcosa di complesso: mi spiace e non accetto che si dica che non facciamo nulla. Siamo gli unici ad aver denunciato queste cose con FifPRO in una battaglia che va avanti da anni».

